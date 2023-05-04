Подмосковье 04 мая 2023, 13:33 Аварийное здание бывшей школы снесли в Воскресенске Мособлархитектура

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В деревне Золотово на улице Моховая в Воскресенске снесли аварийное здание бывшей школы 1940 года постройки. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

«Аварийное здание площадью чуть более 600 квадратных метров располагалось неподалеку от существующей и действующей Золотовской средней общеобразовательной школы и портило облик территории», — сообщил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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По его словам, благодаря совместной работе Мособлархитектуры, администрации округа и собственника участка здание снесли. Сейчас земля площадью 4,6 тысячи квадратных метров свободна от построек.

Всего в Воскресенске выявили 86 объектов незавершенного строительства. Сейчас там снесли, достроили и привели в порядок 39 объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил «Изобретариум» в Реутове. Его ученики уже несколько лет делают первые уверенные шаги на пути к большой науке.

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