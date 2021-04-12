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    12 апреля 2021, 21:52

    Аварийное здание бывшей школы снесли в городском округе Ступино

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    В деревне Алфимово городского округа Ступино снесли здание бывшей школы. Об этом сообщил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

    Аварийное здание бывшей школы снесли в городском округе Ступино | Изображение 1

    Двухэтажное здание бывшей школы площадью 900 квадратных метров, которое также использовалось как общежитие работников совхоза „Красная Заря“, было построено в конце 60-х годов прошлого века.

    «Последнее десятилетие здание не использовалось и со временем стало разрушаться. В администрацию городского округа Ступино поступали жалобы жителей через портал „Добродел“ о необходимости сноса объекта и приведения в порядок прилегающей территории. В результате работы было принято решение о ликвидации аварийной постройки», — сказал председатель Комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

    Аварийное здание бывшей школы снесли в городском округе Ступино | Изображение 2

    Он добавил, что что за три года на территории городского округа Ступино было выявлено 123 объекта незавершенного строительства, в том числе 33 самовольных. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 43 объекта, что составляет порядка 35% от общего количества.

    Ранее стало известно, что в Ленинском округе открылась современная школа на 1100 мест.