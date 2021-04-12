Аварийное здание бывшей школы снесли в городском округе Ступино

В деревне Алфимово городского округа Ступино снесли здание бывшей школы. Об этом сообщил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Двухэтажное здание бывшей школы площадью 900 квадратных метров, которое также использовалось как общежитие работников совхоза „Красная Заря“, было построено в конце 60-х годов прошлого века.

«Последнее десятилетие здание не использовалось и со временем стало разрушаться. В администрацию городского округа Ступино поступали жалобы жителей через портал „Добродел“ о необходимости сноса объекта и приведения в порядок прилегающей территории. В результате работы было принято решение о ликвидации аварийной постройки», — сказал председатель Комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Он добавил, что что за три года на территории городского округа Ступино было выявлено 123 объекта незавершенного строительства, в том числе 33 самовольных. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 43 объекта, что составляет порядка 35% от общего количества.

Ранее стало известно, что в Ленинском округе открылась современная школа на 1100 мест.