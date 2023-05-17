Подмосковье 17 мая 2023, 15:55 Аварийное здание бывшего цеха химматериалов снесли на улице Дзержинского в Орехово-Зуеве Мособлархитектура

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Ветхое здание бывшего производственного цеха снесли в Орехово-Зуеве. На освобожденном месте планируется разместить автомобильные весы.

Раньше в здании занимались производством химических материалов — сополимеров стирола. В 1998 году работы здесь остановились, а с 2000 года цех полностью перестал функционировать.

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«Здание начало разрушаться и стало представлять угрозу для работников. Руководством предприятия было принято решение о сносе постройки, что и было выполнено», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На свободной территории предприниматели собираются сделать новые автомобильные весы.

Работа по ликвидации недостроенных, заброшенных и аварийных объектов будет продолжена в Орехово-Зуеве. В округе выявлено 284 проблемных объекта, на сегодняшний день уже снесено или достроено более 200 из них.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вопрос с заброшенными зданиями должен стоять на контроле в каждом городском округе Московской области.