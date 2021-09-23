Аварийное здание бывшего клуба снесли по просьбам жителей в деревне Авдотьино

Здание заброшенного клуба 1950 года постройки снесли в деревне Авдотьино. Это Богородский городской округ. Ветхое помещение беспокоило жителей. Они оставляли жалобы на портале «Добродел».

Как подчеркнул министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, прилегающая территория была в запущенном состоянии и без ограждения.

Аварийное здание решили снести для безопасности жителей.

Длительный период здание клуба 1950 года постройки не функционировало и пришло в аварийное состояние. Рядом располагаются жилые дома и парковка Владислав Гордиенко.

Перед сносом выполнили оценку технических конструкций, на основании чего и приняли решение.

Сейчас участок площадью около 1,7 тысячи квадратных метров свободен от построек.

Почти за четыре года в округе обнаружили 113 незавершенных построек, из которых 52 оказались самовольными. Уже снесли 44 здания.