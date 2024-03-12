Подмосковье 12 марта 2024, 15:29 Аварийное здание бывшего детского сада снесли на 1-й Первомайской улице в Малаховке Пресс-служба Мособлархитектуры

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Аварийное здание бывшего детского сада снесли на 1-й Первомайской улице в поселке Малаховка под Люберцами. Оно находилось вблизи жилой застройки и долгое время было заброшено.

Как рассказали в Мособлархитектуре, о необходимости сноса здания сообщили жители через портал «Добродел». Здание включили в список ликвидации. По словам главы ведомства Владислава Гордиенко, площадь здания составляла около 400 квадратных метров. Долгое время оно не использовалось и находилось в аварийном состоянии.

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«В 2020 году в строении произошел пожар, оно стало быстро разрушаться, повредилась кровля. Демонтаж был выполнен в 2023 году, на сегодняшний день работы по сносу объекта полностью завершены, территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор утилизирован», — сказал он.

Всего в Люберцах выявили 235 недостроев, из которых 116 уже снесли или привели в порядок.

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