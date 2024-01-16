Подмосковье 16 января 2024, 21:20 Аварийное отключение отопления оперативно устранили в Егорьевске Андросова Юлия

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Авария на линии теплосетей произошла в доме № 1, расположенном в 5-м микрорайоне, утром 16 января. В результате была приостановлена подача тепла в 213 квартирах. Специалисты оперативно устранили аварию и восстановили теплоснабжение.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Егорьевск Евгения Шальнева рассказала, что аварийная ситуация возникла в результате течи трубопровода.

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«В связи с этим было необходимо вскрыть асфальт и заменить 12 метров трубы. Уже вечером этого же дня была обеспечена подача тепла в квартиры жителей», — сообщила Евгения Шальнева.

Аварийная бригада, состоящая из шести специалистов, оперативно выехала на место. Работники за короткий срок демонтировали старые трубы и положили новые.

Работники коммунальных служб подчеркивают, что для Егорьевска подобные аварии — редкость. Все они имеют локальный характер, что позволяет произвести работы в течении нескольких часов.

«Молодцы! Быстро отреагировали. Я видела, что утром уже работал трактор. И сейчас в квартире уже тепло», — поделилась женщина по имени Людмила.

Андросова Юлия Андросова Юлия Андросова Юлия Андросова Юлия

Первый заместитель главы администрации округа Олег Лобков лично контролировал ход работ. После подачи тепла он пообщался с жителями многоквартирного дома и проверил температуру.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с жителями Солнечногорска проблемы отопления.

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