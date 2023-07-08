Подмосковье 08 июля 2023, 12:57 Аварийно-восстановительная служба Подмосковья перешла в режим повышенной готовности после обильных осадков пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Читать 360tv в

Подведомственная организация Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области — аварийно-восстановительная служба (МОС АВС) — объявила о режиме повышенной готовности на фоне обильных осадков на территории Подмосковья вечером 7 июля. Специалисты обеспечили бесперебойную работу инфраструктуры и проводят восстановление систем ЖКХ в части городских округов региона.

В ночь с 7 на 8 июля сотрудники зафиксировали сбой на трех объектах водоснабжения, к 08:00 работу возобновили. В течение ночи после выпадения осадков обращения жителей с жалобами не поступали.

Реклама

Наибольшие последствия стихии зафиксировали в Коломне. В результате ливня произошли протечки кровель и водостоков в 48 жилых домах, а также подтопления трех подвалов, где организовали откачку воды. К утру специалисты устранили все повреждения.

На текущий момент без электроэнергии остаются более трех тысяч жителей населенных пунктов Сельниково, Чанки, Запрудный и Сергиевский. Работы по восстановлению проводят 15 бригад компании «Россети Московский регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о ликвидации подтопления в Павшинской пойме в Красногорске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».