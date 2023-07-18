Подмосковье 18 июля 2023, 15:43 Аварийно-восстановительная служба Подмосковья перешла в режим повышенной готовности из-за непогоды Министерство ЖКХ МО

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Аварийно-восстановительная служба региона подготовилась к возможным последствиям ливней, которые накрывают Подмосковье. В случае необходимости коммунальщики быстро восстановят бесперебойную работу инфраструктуры.

К выезду готовы рабочие бригады, у которых есть машины для проведения аварийных работ. Транспорт оснащен электрогазосваркой, подъемными механизмами для работы с тяжелым оборудованием, мобильными генераторами. В повышенную готовность приведены мобильные насосные станции для ликвидации возможных подтоплений городской инфраструктуры.

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Благодаря открытому филиалу аварийно-восстановительной службы в Истре значительно снизилось время, нужное для развертывания бригад. И, как следствие, ликвидация технологических нарушений стала происходить быстрее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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