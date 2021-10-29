Почти 3 тысячи недостроев и аварийных зданий убрали в Подмосковье за четыре года

Еще около 2812 недостроев, самостроев и аварийных зданий убрали в Подмосковье за четыре года. Это отметил министр архитектуры региона Владислав Гордиенко.

По его словам, лишь за последние 10 месяцев в Подмосковье ликвидировали 900 таких помещений.

Стоит отметить, что 57% объектов снесли, а 43% достроили и привели в соответствие нормам Владислав Гордиенко.

Например, большой объем работы выполнили в городском округе Солнечногорск. Там с января по октябрь достроили или снесли 69 объектов.

В Ступине это коснулось 68 помещений, в Одинцове — 64. И это лишь несколько примеров.

«За четыре года ликвидировали 2814 объектов», — рассказал Гордиенко.

Он добавил, что темпы продолжают наращивать — сегодня в работе еще около 2690 зданий Подмосковья.