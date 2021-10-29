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    29 октября 2021, 19:55

    Почти 3 тысячи недостроев и аварийных зданий убрали в Подмосковье за четыре года

    Недостроев и аварийных зданий в Подмосковье стало почти на 3 тысячи меньше за четыре года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Еще около 2812 недостроев, самостроев и аварийных зданий убрали в Подмосковье за четыре года. Это отметил министр архитектуры региона Владислав Гордиенко.

    Почти 3 тысячи недостроев и аварийных зданий убрали в Подмосковье за четыре года | Изображение 1

    По его словам, лишь за последние 10 месяцев в Подмосковье ликвидировали 900 таких помещений.

    Стоит отметить, что 57% объектов снесли, а 43% достроили и привели в соответствие нормам

    Владислав Гордиенко.
    Почти 3 тысячи недостроев и аварийных зданий убрали в Подмосковье за четыре года | Изображение 2

    Например, большой объем работы выполнили в городском округе Солнечногорск. Там с января по октябрь достроили или снесли 69 объектов.

    В Ступине это коснулось 68 помещений, в Одинцове — 64. И это лишь несколько примеров.

    Почти 3 тысячи недостроев и аварийных зданий убрали в Подмосковье за четыре года | Изображение 3

    «За четыре года ликвидировали 2814 объектов», — рассказал Гордиенко.

    Он добавил, что темпы продолжают наращивать — сегодня в работе еще около 2690 зданий Подмосковья.