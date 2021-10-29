29 октября 2021, 19:55
Почти 3 тысячи недостроев и аварийных зданий убрали в Подмосковье за четыре года
Недостроев и аварийных зданий в Подмосковье стало почти на 3 тысячи меньше за четыре года
Еще около 2812 недостроев, самостроев и аварийных зданий убрали в Подмосковье за четыре года. Это отметил министр архитектуры региона Владислав Гордиенко.
По его словам, лишь за последние 10 месяцев в Подмосковье ликвидировали 900 таких помещений.
Стоит отметить, что 57% объектов снесли, а 43% достроили и привели в соответствие нормам
Владислав Гордиенко.
Например, большой объем работы выполнили в городском округе Солнечногорск. Там с января по октябрь достроили или снесли 69 объектов.
В Ступине это коснулось 68 помещений, в Одинцове — 64. И это лишь несколько примеров.
«За четыре года ликвидировали 2814 объектов», — рассказал Гордиенко.
Он добавил, что темпы продолжают наращивать — сегодня в работе еще около 2690 зданий Подмосковья.