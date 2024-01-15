Важное 15 января 2024, 14:25 Андрей Воробьев: жителей аварийных домов в поселке Южном расселят из-за проблем с отоплением

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Все вопросы, связанные с отоплением в Климовске, более недели остаются в зоне особого внимания. В микрорайоне были сложности разной степени, причина — коммунальная авария на частной котельной. Тепло уже удалось вернуть в дома, но проверки сетей стали регулярными. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал с рабочим визитом в поселок Южный.

«Жителям Климовска я обещал бывать тут регулярно. Начали с поселка Южного, где мы столкнулись с рядом сложностей во время запуска тепла: дома старые, большие мощности тянут с трудом. Поэтому мы решили предложить жителям расселение», — сообщил глава Подмосковья.

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Всего в поселке 42 дома: девять— в хорошем состоянии, их трогать не будут.

А 33 — аварийные, в них 861 человек. Собственникам предоставим сертификаты на покупку нового жилья в расчете 130 тысяч рублей за квадратный метр. Андрей Воробьев

А людям, у кого квартира в социальном найме, смогут предложить выкуп этой жилплощади, приобретение другой квартиры в доме на вторичном рынке и строительство нового многоквартирного дома в Климовске для жителей расселяемых домов.

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