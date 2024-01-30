Подмосковье 30 января 2024, 22:15 Аварийная служба жилых домов в Звенигороде организовала круглосуточную работу Хавива Фонина

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Аварийная служба территориального управления многоквартирными домами Звенигорода АО «Одинцовская теплосеть» ежедневно обрабатывает до 10 заявок. Специалисты организовали круглосуточную работу в три смены.

Заместитель управляющего директора Юрий Кондратенков рассказал, что их структурное подразделение АО «Одинцовской теплосети» в Звенигороде обслуживает 117 домов.

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«Диспетчерская служба звенигородского подразделения принимает вызовы круглосуточно, но сами работы проводим по мере срочности, и, если нужно, передаем по назначению в другие организации для устранения поломок», — подчеркнул Юрий Кондратенков.

Заместитель директора управляющей компании отметил, что вызовы незамедлительно обрабатываются аварийной бригадой. В случае, когда ремонтные работы не требуют немедленного вмешательства и могут быть отложены до утра, сотрудники аварийной службы выезжают непосредственно в дневное время — в течение рабочих часов.

В заключение он отдельно подчеркнул, что ни один из обратившихся жителей не остался без помощи. Все заявки были приняты в работу.

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