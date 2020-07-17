17 июля 2020, 17:42
Аварийная служба устранила основные последствия непогоды в Красногорске
За минувшие сутки Московская аварийно-восстановительная служба справилась с основными последствиями подтопления в регионе, в частности, в Опалихе и на Ильинском шоссе в городском округе Красногорск. В настоящее время одна бригада «МОС АВС» завершает работу по ликвидации подтопления в микрорайоне Нахабино, уточнили в пресс-службе регионального МинЖКХ.
В связи с неблагоприятными погодными условиями Московская областная аварийно-восстановительная служба организовала круглосуточное дежурство оперативных и рабочих групп по мониторингу паводковой ситуации и оказания помощи по перекачке дождевых вод в период с 13 по 17 июля 2020 года. Для оказания помощи муниципальным коммунальным службам «МОС АВС» мобилизировала около 100 специалистов и 22 единицы техники и оборудования.
Ранее, в связи с прогнозированием ухудшения погодных условий и предстоящего циклона в Московской области более тысячи бригад коммунальных служб были переведены в режим повышенной готовности. Также для предотвращения последствий сильных ливней в регионе были приведены в готовность 3,7 тысячи единиц спецтехники.