Аварийная служба устранила основные последствия непогоды в Красногорске

В связи с неблагоприятными погодными условиями Московская областная аварийно-восстановительная служба организовала круглосуточное дежурство оперативных и рабочих групп по мониторингу паводковой ситуации и оказания помощи по перекачке дождевых вод в период с 13 по 17 июля 2020 года. Для оказания помощи муниципальным коммунальным службам «МОС АВС» мобилизировала около 100 специалистов и 22 единицы техники и оборудования.

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Ранее, в связи с прогнозированием ухудшения погодных условий и предстоящего циклона в Московской области более тысячи бригад коммунальных служб были переведены в режим повышенной готовности. Также для предотвращения последствий сильных ливней в регионе были приведены в готовность 3,7 тысячи единиц спецтехники.