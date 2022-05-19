Аварийная служба Подмосковья проверила работу тепловых сетей в 9 округах

Состояние тепловых сетей проверили в первых девяти округах Подмосковья. Там аварийная служба провела гидравлические испытания.

Об этом сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. Он подчеркнул, что проверки организовали в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Особое внимание будет уделено устранению тепловых и гидравлических нарушений Александр Самарин.

Министр добавил, что специалисты отремонтировали системы отопления, провели испытания инженерных коммуникаций на прочность и не только.

Состояние тепловых сетей уже проверили в Ступине, Лотошине, Волоколамске, Истре, Рузе, Талдоме, Орехово-Зуеве, Люберцах и Кашире.

Утечки на тепловых сетях обнаружили лишь в двух городских округах Подмосковья. Сначала недочеты устранят, а затем на этих участках повторно выполнят гидравлические испытания.

Ранее стало известно, что отключения горячей воды начнутся 1 июня. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что задача — справляться за 10 дней вместо 14.