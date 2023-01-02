Подмосковье 02 января 2023, 13:13 Аварийная служба Подмосковья за последнюю неделю 2022 года устранила 217 нарушений МинЖКХ Подмосковья: за последнюю неделю 2022 в регионе устранили 217 технических нарушений МинЖКХ Подмосковья / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Подмосковная аварийно-восстановительная служба во время новогодних праздников перешла в режим повышенной готовности для обеспечения бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры региона, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. За последнюю неделю 2022 года специалисты устранили 217 технологических нарушений на разных объектах жизнеобеспечения региона.

Оперативные группы МОС АВС выполнили 27 выездов в населенные пункты Московской области, рабочие бригады — 23, уточнили в МинЖКХ области.

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По данным ведомства, из 217 технологических нарушений 44 связаны с холодным и 32 с горячим водоснабжением, 44 — с подачей тепла, 94 — с подачей электричества. В настоящее время устранены все нарушения.

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Количество проблем, связанных с подачей электроэнергии потребителям в Подмосковье, за неделю снизилось на 26%, подчеркнули в министерстве.

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Ремонтные бригады продолжают дежурства на праздничной неделе. На снабжении специалистов есть четыре машины для проведения аварийных работ.

Транспорт оснащен средствами электрогазосварки, подъемными механизмами грузоподъемностью до 1,2 тонны. С их помощью можно работать с тяжелым оборудованием и мобильными генераторами.

С начала 2022 года МОС АВС выполнила 5187 выездов в муниципалитеты Московской области. Из них рабочие бригады выезжали 867 раз, а оперативные группы — 4320, заключили в МинЖКХ.