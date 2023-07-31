Подмосковье 31 июля 2023, 16:40 Аварийная служба Подмосковья выполнила 205 выездов по вопросам ЖКХ за неделю ГКУ МО "МОС АВС"

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Свыше 200 технологических сбоев на объектах ЖКХ поставили на контроль за неделю в Подмосковье. Их количество не изменилось по сравнению с минувшей семидневкой.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, оперативные группы аварийной службы выполнили 205 выездов за неделю. Из 206 сбоев 30 касались подачи холодной, 26 — горячей воды, еще 145 — электричества. Все неполадки были устранены.

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Кроме того, аварийная служба провела 34 мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррору.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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