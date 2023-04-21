Подмосковье 21 апреля 2023, 13:54 Аварийная служба Подмосковья проверит риски весенних подтоплений в 22 СНТ МОС АВС

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Специалисты аварийной службы проверят 22 СНТ Подмосковья на возможность подтоплений во время паводков. Работы проведут до 5 мая.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, сотрудники МОС АВС проверят товарищества в Клину, Электростали, Богородском, Раменском, Воскресенске и других округах.

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Кроме того, МинЖКХ проверило коммунальных объекты в местах наиболее вероятных подтоплений. Это 52 точки в 14 городских округах.

В ликвидации последствий паводка в этом году в Подмосковье создали отряд, в составе которого 104 человека и 26 машин.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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