Подмосковье 26 января 2024, 13:06 Аварийная служба Подмосковья проверила систему подачи холодной воды в Одинцове ГКУ МО "МОС АВС"

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Проверку системы холодного водоснабжения в Одинцове провели специалисты «МОС АВС». Работы выполнили по поручению МинЖКХ Подмосковья.

Работу системы проверили на улицах Маршала Жукова, Молодежной, Любы Новоселовой, Северной и Садовой в Одинцове. Специалисты оценили эффективность водозаборных узлов, обеспечивающих водой жилые дома по этим адресам.

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По сообщению МинЖКХ, все ВЗУ работают в штатном режиме. Вода в точках подачи в городскую сеть визуально прозрачная, без цвета, запаха и посторонних взвесей. Такие же результаты дала проверка в многоквартирных домах.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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