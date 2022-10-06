Аварийная служба Подмосковья подвела итоги работы за месяц | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 14:55 Поделиться Telegram

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Viber Аварийная служба Подмосковья подвела итоги работы за месяц

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Аварийно-восстановительная служба Подмосковья подвела итоги работы в сентябре. На совещании обсудили устранение нарушений на сетях, а также общение с жителями. С начала года ведомство получило 360 обращений.

Одна из важных тем, которые обсудили на совещании, — обеспечение бесперебойной работы пунктов временного размещения жителей присоединенных республик в Шатуре и Озерах. Служба держит их состояние на контроле. Рабочие также определили места для врезки в сети установок, которые смогут отапливать помещения в случае аварий.

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МОС АВС также готовится к смотру-конкурсу, на котором оценят форму сотрудников, их профессиональные навыки и знания, состояние техники и другие параметры работы. По итогам сформируют лучшую оперативную группу и участок, на котором она будет работать.

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Смотр-конкурс проводят в коммунальных службах Подмосковья уже 21 год. Он позволяет повысить престиж профессии и уровень знаний и навыков работников. В этом году он состоится 27 октября в Одинцове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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