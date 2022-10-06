Аварийная служба Подмосковья подвела итоги работы за месяц | 360°

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Власть
06 октября 2022, 15:34
Матвиенко рассказала о ходе принятия новых территорий в состав России
Эксклюзив
06 октября 2022, 15:34
«Уважаю президента и люблю страну». Россиянин — о намерениях принять участие в спецоперации
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Подмосковье
06 октября 2022, 15:26
Более 90 рабочих мест появится на заводе чугунных люков в Химках
Здоровье
06 октября 2022, 15:24
Названы продукты для борьбы со стрессом
Происшествия
06 октября 2022, 15:16
Нападение на детсад в Таиланде назвали самым крупным в истории страны
Спецоперация
06 октября 2022, 15:15
«Хотят выйти к Азовскому морю». Военный эксперт — о концентрации ВСУ в Запорожской области
Подмосковье
06 октября 2022, 15:15
Спортсмен из Воскресенска победил на играх паралимпийцев в Сочи
Подмосковье
06 октября 2022, 15:14
Мощи преподобного Сергия Радонежского временно доставили в храм в Балашихе
Криминал
06 октября 2022, 15:13
Бывший полицейский устроил массовую стрельбу в детском саду в Таиланде. Что известно