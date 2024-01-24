Подмосковье 24 января 2024, 10:41 Аварийная служба Подмосковья подготовилась к работе во время сильного снегопада Пресс-служба губернатора Московской области

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В течение нескольких дней в Подмосковье ожидают снегопад. Из-за сложных погодных условий аварийная служба уделила особое внимание подготовке мобильного оборудования и техники. Специалисты работают в круглосуточном режиме.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, на вооружении аварийной службы — 22 передвижные электростанции, шесть блочно-модульных котельных и другие оборудование. Кроме того, ведомство организовало нештатный отряд из 100 специалистов, которые оперативно реагируют на возможных проблемы с подачей услуг ЖКХ.

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Ранее губенатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил вопросы ЖКХ с председателем Госдумы Володиным.

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