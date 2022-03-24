Аварийная служба Подмосковья подготовилась к паводкам

Все котельные, насосные станции и скважины готовят к началу периода паводков в Подмосковье. Работу проводит аварийно-восстановительная служба.

В Министерстве ЖКХ Подмосковья рассказали, что подготовка началась 15 марта. В порядок приводят и очистные сооружения, и водозаборные узлы. Всего — 57 объектов.

Специалисты оценивают состояние территории, проверяют готовность откачивающей техники и другого оборудования. Такая работа продлится до 30 марта.

Список мест, которые проверяют в первую очередь, составили с учетом показателей прошлых лет. Областная аварийная служба сформировала противопаводковый отряд из 100 сотрудников.

Они будут незамедлительно реагировать на любые внештатные ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил МЧС к весне обеспечить все меры безопасности на водоемах.