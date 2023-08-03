Подмосковье 03 августа 2023, 15:42 Аварийная служба Подмосковья перешла в режим повышенной готовности из-за приближения грозы и урагана Министерство ЖКХ МО

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По прогнозу Гидрометцентра, в ближайший час в Подмосковье начнутся гроза и ураган, которые продлятся до 21:00. Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский распорядился привести силы и средства аварийной службы в режим повышенной готовности.

Сообщается, что до 21:00 в Подмосковье местами прольется кратковременный дождь с грозой и ветром, порывы которого будут достигать 15 метров в секунды. При этом для столицы действует штормовое предупреждение об опасном явлении — сильной жаре, когда температура в дневные часы превышает 30 градусов.

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На базе Аварийно-восстановительной службы Подмосковья подготовлены к выезду рабочие бригады, оснащенные мобильными электростанциями и перекачивающим оборудованием.

Крупнейшие очистные сооружения Подмосковья запустят на полную мощность в ноябре. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, этот объект в Щелкове — один из самых больших во всей России.