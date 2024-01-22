Аварийная бригада вернет тепло в дом № 20б на улице 50 лет Октября в Климовске

В микрорайоне Климовск в Подольске утром отключили отопление из-за прорыва трубы на чердаке дома № 20б на улице 50 лет Октября. Сейчас коммунальные службы ведут работы по устранению аварии. Тепло вернется в квартиры в ближайшее время.