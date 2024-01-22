22 января 2024, 13:47
Аварийная бригада вернет тепло в дом № 20б на улице 50 лет Октября в Климовске
В микрорайоне Климовск в Подольске утром отключили отопление из-за прорыва трубы на чердаке дома № 20б на улице 50 лет Октября. Сейчас коммунальные службы ведут работы по устранению аварии. Тепло вернется в квартиры в ближайшее время.
По словам заместителя руководителя МУП «УК Подольск» Константина Зубова, авария произошла около шести часов утра. Сейчас специалисты ведут сварочные работы, без тепла остаются около 30 квартир.
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Подольск
Отопление
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