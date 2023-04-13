Подмосковье 13 апреля 2023, 15:47 Водоснабжение в микрорайоне Гончарка в Павловском Посаде восстановят к вечеру 13 апреля

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Коммунальная авария возникла в микрорайоне Гончарка в Павловском Посаде в 12:30, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Причиной происшествия стал сбой на трубопроводе в доме по улице Кузьмина.

Без холодной воды остались 11 многоквартирных домов на улицах 1-й Пушкинской, Кузьмина и Тимирязева. На месте аварии работают специалисты ГУП МО «Энергетик». Работы по устранению последствий ЧП планируют завершить к 16:30.