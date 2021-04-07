Авария устроила жителям Химок «световое шоу» в домах. Все восстановили оперативно

В Химках накануне вечером из-за перебоя с электричеством в 12 домах то отключался, то включался свет. Это было похоже на световое шоу, которое местные жители сняли на видео. В администрации Химок сообщили «360», что это произошло из-за повреждения кабеля.

Один из жителей Химок выложил видео с кадрами вечерней светодискотеки в TikTok. На них показано, как в нескольких домах одновременно включался и выключался свет, и так продолжалось около двух часов.

Синхронные перебои со светом вечером во вторник наблюдались в 12 жилых домах по улицам Памфилова, Бабакина и Молодежной, а также на Куркинском шоссе. В пресс-службе администрации Химок сообщили, что причиной стало повреждение воздушного кабеля мощностью 10 киловатт.

«Был произведен поэтапный перевод абонентов на резервную схему. Время окончания работ было зафиксировано в 23:30. [Электричество] было полностью запущено в это время», — сообщили в пресс-службе.

В Госдуме ранее предложили ужесточить наказание за некачественное предоставление услуг ЖКХ.