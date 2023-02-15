Подмосковье 15 февраля 2023, 14:45 Авария с участием двух грузовиков произошла на трассе «Крым» под Серпуховом

Читать 360tv в

Легковая машина, у которой прямо на дороге закончился бензин, спровоцировала серьезное ДТП с двумя грузовиками под Серпуховом. Одного из водителей спасли из смятого кузова с помощью гидравлического оборудования.

На 85-м километре заснеженной трассы М-2 «Крым» грузовик резко затормозил, чтобы не врезаться в стоящую по середине дороги легковушку, у которой закончился бензин. Из-за резкого маневра большой автомобиль развернуло вдоль проезжей части, и в него на полном ходу въехал другой грузовик с крытым кузовом. Его водитель после удара оказался зажат в кабине и не мог самостоятельно выбраться. Ноги сильно передавило искореженным металлом.

Реклама

На помощь пришли работники 311-й ПСЧ «Мособлпожспас». Они достали мужчину из разбитого грузовика.

Реклама

«Сначала отключили аккумуляторы во избежание возгорания, затем с помощью гидравлического оборудования вытащили из смятой кабины 30-летнего мужчину», — пояснил старший смены Дмитрий Коротков.

С подозрением на перелом левой ноги спасатели передали пострадавшего медикам, которые доставили мужчину в больницу.