Аварий в Подмосковье стало меньше. Вот как этого добились

Доля дорожных аварий в Подмосковье снизилась на 17% за год. Ситуация стала лучше по нескольким причинам, среди которых камеры видеоконтроля, новые развязки, светофоры, фонари, тротуары и не только.

Об этом начальник УГИБДД по Подмосковью Виктор Кузнецов сообщил на заседании Мособлдумы. По его словам, в прошлом году было 4,8 тысячи аварий — это на 17% меньше, чем прежде.

Самые частые причины для автостолкновений в Подмосковье — выезды на встречную полосу и наезды на пешеходов. Чтобы решить эти проблемы, ГИБДД и Минтранс региона отработали несколько направлений.

Например, в прошлом году отремонтировали свыше 1,4 тысячи километров дорог, открыли новые мосты и развязки. Более чем на 40 километрах улучшили освещение.

Кроме того, за год в регионе установили 220 новых светофоров, на восьми километрах добавили подходы к остановкам, а на 20 километрах сделали тросовые ограждения. Но одной из самых эффективных мер стало усиление системы видеонаблюдения.

Виктор Кузнецов подчеркнул, что в тех местах, где установлены камеры, аварийность снизилась на 28%.

Это важное направление, которому мы уделяем большое внимание. Ни для кого не секрет, что при виде камеры водитель сбавляет скорость, а именно скорость — основная причина ДТП Виктор Кузнецов.

По его словам, автоматическая видеофиксация нарушений — основной помощник для воспитания дисциплины водителей.

Также он сообщил, что в прошлом году произошло 423 ДТП с участием несовершеннолетних. Погибли 13 детей, ранены были 457.

«Действенная форма обучения детей безопасному поведению на дороге — это отряды юных инспекторов движения. Сейчас в Московской области таких 1,5 тысячи. И для координации этой работы создан дополнительный отдел по организации работы по профилактике детского дорожного травматизма», — сказал Кузнецов.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что о том, как ведется работа, говорят цифры.

«Все мы видим, как развивается транспортная инфраструктура. Снижение смертности при ДТП — главный показатель усилий для безопасной организации движения», — рассказал он.

Брынцалов добавил, что Мособлдума, как и прежде, участвует в мероприятиях по повышению безопасности областных дорог.