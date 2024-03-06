06 марта 2024, 12:24
Аварий с погибшими и ранеными стало на 5% меньше в Подмосковье в январе
В январе на дорогах Московской области произошло 226 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
«Количество ДТП меньше на 5%, число погибших — на 12% и число раненых — на 15%. В связи со скорой сменой сезона хочу обратить внимание автолюбителей — смотрите на дорожное покрытие, весной на дорогах неизбежны как скопления воды из-за осадков и таяния снега, так и гололедица утром и поздним вечером», — говорит заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.
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Пешеходам рекомендуется носить световозвращатели в темное время суток. Часто водители просто не видят человека, идущего по краю проезжей части или обочине.
С 4 по 10 марта автоинспекторы массово проверяют водителей на трезвость.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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