Подмосковье 22 декабря 2022, 13:16 Аварий на электросетях в Подмосковье стало меньше на 30% по сравнению с прошлым годом

Читать 360tv в

Работу по повышению надежности электроснабжения и социальной газификации подытожили 22 декабря, в День энергетика. Цифры озвучил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В энергосистеме Подмосковья находятся более 43 тысяч трансформаторных подстанций и 152 тысячи километров линий электропередачи. Это одна из самых крупных энергосистем России, которую обслуживают более 22,5 тысячи человек.

Реклама

По поручению губернатора Андрея Воробьева в 2022 году энергетики провели большую работу по повышению надежности электроснабжения региона. Заменили опоры и провода, провели ремонт трансформаторных подстанций и установили ряд новых объектов в Пушкино, Рузе и других городах. Аварийность на сетях удалось снизить на 30% по сравнению с прошлым годом. Что важно, на 32% уменьшилось количество технологических нарушений с обесточиванием потребителей.

Реклама

В 2022 году в Подмосковье значительно сократились сроки технологического присоединения к электросетям. Процедура взаимодействия с инвестором сведена к одному этапу и ускорилась почти в три раза.

Продолжает развиваться сеть станций для зарядки электромобилей. С начала года еще 64 таких пункта появилось в Подмосковье, и теперь их более 300 на весь регион.

Несколько крупных социально значимых объектов обеспечили электроэнергией в 2022 году. Среди них лицей имени Капицы в Долгопрудном, школы в Павловском Посаде, Подольске, Серпухове и Щелкове, котельные в Серебряных Прудах, Зарайске и Рузе, пожарное депо в Подольске и очистные сооружения в Кашире и Домодедове. Большие жилищные комплексы получили мощность, а также детские сады, поликлиники и другие учреждения.

Подмосковье остается одним из лидеров по темпам социальной газификации. План на 2021–2022 годы составляет 2805 населенных пунктов и до конца декабря догазификация будет завершена в полном объеме.