Подмосковье 16 августа 2023, 12:35 Аварий на дорогах Подмосковья стало на 6% меньше в 2023 году Unsplash

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Число ДТП на дорогах Подмосковья сократилось на 6,4% с начала года. За семь месяцев в регионе зафиксировали 2029 аварий с погибшими и ранеными.

«По-прежнему самыми частыми видами ДТП с погибшими остаются столкновения транспортных средств — на них приходится 49% от общего числа аварий», — отметил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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Он также заявил, что по сравнению с прошлым годом на 7,4% сократилось количество раненых. Среди частых видов ДТП — наезды на пешеходов, а также съезды с дороги.

Для предупреждения несчастных случаев Госавтоинспекция Подмосковья регулярно проводит рейды и дежурства. Залогом безопасности на дороге в первую очередь является ответственное поведение водителей и пешеходов. Именно поэтому участников дорожного движения просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не обгонять в запрещенных местах.

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