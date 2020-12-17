Аварий на основных дорогах Подмосковья стало на 50% меньше за три года

Число аварий на десяти основных дорогах Подмосковья сократилось на 50% за три года. Властям удалось достичь этого благодаря их ремонту, установке видеонаблюдения и конструкций для безопасности жителей.

Кроме того, с начала 2020 года число погибших на всех дорогах в Подмосковье снизилось на 11%, а количество аварий — на 9%. Об этом сообщил вице-губернатор региона Игорь Тресков.

По итогам 11 месяцев Подмосковье заняло 21-е место в рейтинге регионов России по числу погибших в ДТП Игорь Тресков.

С января этого года по поручению губернатора области Андрея Воробьева отремонтировали не менее двух тысяч километров дорог, около 1,5 тысячи региональных трасс. Реконструировали 12 участков, а еще три приведут в порядок к концу года.

На дорогах появилось 80 тысяч новых катафотов, 24 километра ограждений, около четырех тысяч знаков и еще 350 «лежачих полицейских».

Большую работу провели и для улучшения видеонаблюдения. Появились новые комплексы для фото- и видеофиксации. Их перенесли в особо аварийные зоны. А свыше 100 пешеходных переходов оснастили светодиодными маячками.

В результате аварий с участием пешеходов за год стало на 125 меньше. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В Подмосковье каждое восьмое происшествие с погибшими на дорогах происходит по вине пьяных водителей и пешеходов Алексей Гержик.

Алексей Гержик подчеркнул, что садиться за руль в нетрезвом виде недопустимо. Начальник УГИБДД по Подмосковью Виктор Кузнецов особо отметил и снижение детского травматизма.

«На 30% сократилось число ДТП с участием детей и подростков», — сообщил он.

Власти региона продолжат работу для безопасности водителей, пешеходов и в следующем году. А в 2020-м Подмосковье впервые в России решило наградить самых аккуратных водителей.