Аварий на дорогах Подмосковья стало на 10% меньше с начала года

Количество дорожных аварий в Подмосковье снизилось на 10% с начала года. Вместе с тем раненых стало на 12% меньше. Это подчеркнул начальник управления ГИБДД главного управления МВД по региону Виктор Кузнецов.

Однако, по его словам, число погибших в ДТП увеличилось на 2%. С января их количество достигло 12 человек.

Практически 40% ДТП, связанных с наездом на пешеходов, произошло по вине пешеходов Виктор Кузнецов.

За восемь месяцев этого года зафиксировали 27% дорожных аварий с участием пешеходов.

«У 37% пешеходов, погибших в ДТП, на одежде отсутствовали светоотражающие элементы», — уточнил Кузнецов.

В Московской области уже стартовала социальная программа по безопасности дорожного движения «Засветись!». Жители узнают все о пользе световозвращающих элементов.

Такие мероприятия будут проводить в общественных местах с большим скоплением пешеходов, вблизи школ и спортивных площадок.