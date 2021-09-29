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    29 сентября 2021, 11:36

    Аварий на дорогах Подмосковья стало на 10% меньше с начала года

    Анастасия Аброськина

    Количество дорожных аварий в Подмосковье снизилось на 10% с начала года. Вместе с тем раненых стало на 12% меньше. Это подчеркнул начальник управления ГИБДД главного управления МВД по региону Виктор Кузнецов.

    Аварий на дорогах Подмосковья стало на 10% меньше с начала года

    Однако, по его словам, число погибших в ДТП увеличилось на 2%. С января их количество достигло 12 человек.

    Практически 40% ДТП, связанных с наездом на пешеходов, произошло по вине пешеходов

    Виктор Кузнецов.

    За восемь месяцев этого года зафиксировали 27% дорожных аварий с участием пешеходов.

    «У 37% пешеходов, погибших в ДТП, на одежде отсутствовали светоотражающие элементы», — уточнил Кузнецов.

    В Московской области уже стартовала социальная программа по безопасности дорожного движения «Засветись!». Жители узнают все о пользе световозвращающих элементов.

    Такие мероприятия будут проводить в общественных местах с большим скоплением пешеходов, вблизи школ и спортивных площадок.