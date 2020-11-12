Власти рассказали подробности об устранении последствий аварии в Дзержинском

Сейчас рабочие определяют место прорыва теплотрассы в подмосковном Дзержинском. После этого ее восстановят. Полностью завершить работы планируется около часа ночи, сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

«На текущий момент вскрыта теплотрасса, вручную делается доборка грунта для определения утечки. Сейчас в камере будет кратковременное включение, чтобы мы ее увидели. После этого будут производиться ремонтные работы. Дома отключены [от отопления] 35 жилых домов и три социальных. Как только устраним аварию, сразу приступим к запуску отопления», — сказал Самарин.

Он уточнил, что бригады будут работать и ночью. Утром рабочие проверят участки труб, где может быть воздух, мешающий отоплению помещений. Завоздушивания сразу устранят.

«Сейчас отопление домов остановлено, вода не слита, но теплоноситель теплый. Сейчас производится устранение аварии. Мы предполагаем закончить в районе часа ночи и уже запускать отопление», — сказал Александр Самарин.

Министр энергетики Московской области отметил, что пока причину аварии назвать не удастся. Уже взяты параметры с ТЭЦ, которая подает воду на этот участок, — на момент прорыва параметры были ровные.

«Мы будем проверять и акты опрессовки [трубы], уже запросили эти документы. Мне доложили, что 15 июля была произведена опрессовка давлением 18 атмосфер, при этом рабочее давление на этом участке 6,5 атмосфер. То есть трехкратное превышение было опрессовано. Будем разбираться», — заключил подмосковный министр энергетики.

Прорыв теплотрассы в Дзержинском случился днем 12 ноября. В результате пострадали четыре девочки. Их госпитализировали в ожоговый центр Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. Сейчас все девочки находятся в состоянии средней тяжести с положительной динамикой. Врачи зафиксировали у них ожоги первой, второй и третьей степени тяжести.

Подмосковные следователи уголовное дело о халатности по факту прорыва трубы в Дзержинском. Следователи выясняют причины происшествия.