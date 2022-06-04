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    04 июня 2022, 20:09

    «Авангард» и Военный университет Минобороны договорились о сотрудничестве

    Анна Усачева

    Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Военный университет имени князя Александра Невского Минобороны РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил УМЦ «Авангард».

    «Авангард» и Военный университет Минобороны договорились о сотрудничестве

    На документе поставили подпись директор центра «Авангард» Дарья Борисова и генерал-лейтенант, начальник Военного университета имени князя Александра Невского Игорь Мишуткин.

    Учреждения будут сотрудничать по ряду направлений. Среди них — развитие военно-патриотического воспитания молодежи. Также вуз и УМЦ планируют реализовать ряд профориентационных проектов и сделать военную службу более популярной.

    «Сотрудничество с Военным университетом — стратегически значимое событие для нашего центра. Огромный опыт, образовательные технологии этого учебного заведения представляют для молодого педагогического состава „Авангарда“ большую ценность», — сказала Борисова.

    Мишуткин сказал, что этот интерес — взаимный.

    «Нам есть чем поделиться друг с другом, у нас может быть много перспективных совместных программ», — подчеркнул начальник Военного университета.