«Авангард» и Военный университет Минобороны договорились о сотрудничестве

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Военный университет имени князя Александра Невского Минобороны РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил УМЦ «Авангард».

На документе поставили подпись директор центра «Авангард» Дарья Борисова и генерал-лейтенант, начальник Военного университета имени князя Александра Невского Игорь Мишуткин.

Учреждения будут сотрудничать по ряду направлений. Среди них — развитие военно-патриотического воспитания молодежи. Также вуз и УМЦ планируют реализовать ряд профориентационных проектов и сделать военную службу более популярной.

«Сотрудничество с Военным университетом — стратегически значимое событие для нашего центра. Огромный опыт, образовательные технологии этого учебного заведения представляют для молодого педагогического состава „Авангарда“ большую ценность», — сказала Борисова.

Мишуткин сказал, что этот интерес — взаимный.

«Нам есть чем поделиться друг с другом, у нас может быть много перспективных совместных программ», — подчеркнул начальник Военного университета.