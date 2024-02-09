Подмосковье 09 февраля 2024, 19:38 Аукцион на проведение ремонта более 10 километров дорог объявили в Богородском округе Медиаархив Подмосковья

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Аукцион на выполнение ремонта автомобильных дорог в Богородском округе объявили в Подмосковье. Планируется разыграть три лота на сумму более 122 миллионов рублей.

Извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на сайте ЕАСУЗ и в Единой системе в сфере закупок.

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, по итогам торгов в Богородском городском округе отремонтируют более 10 километров автомобильных дорог.

Заказчиком выступает администрация округа, заявку можно подать до 16 февраля 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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