Подмосковье 09 февраля 2023, 14:20 Аукцион для подбора поставщиков контейнеров донорской крови объявили в Подмосковье

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В 2023 году в Московской области объявили аукцион на поиск поставщиков контейнеров для заготовки, хранения и транспортировки донорской крови. Такие боксы получит 21 медучреждение региона. Электронное извещение разместили на едином портале госзакупок и на ЕАСУЗ.

Так, контейнеры и расходные материалы привезут в Московский областной центр крови, а также в больницы и поликлиники Егорьевска, Коломны, Луховиц, Ногинска, Королева, Люберец, Волоколамска, Одинцова и других округов.

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Поставку осуществят за счет денег из бюджета Подмосковья.

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