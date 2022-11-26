Подмосковье 26 ноября 2022, 17:14 Аудиоспекталь «Ленинградский» представили для многодетных мам в Солнечногорске Фото: Бронислав Сурин (ИД «Гудок»)

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Многодетным мамам из Солнечногорска сделали подарок в преддверии Дня матери — и пригласили посетить аудиоспектакль «Ленинградский». Здесь нет актеров и зрительного зала, зато есть Ленинградский вокзал и его вековая история.

«В этом аудиоспектакле, слушая голос, двигаешься по заданной теме, и это очень увлекательно, познавательно. Над данной программой трудилась наша дирекция ж/д вокзалов и многие специалисты, такие, как историки, сценаристы, режиссеры, программисты в том числе», — рассказала начальник Ленинградского вокзала Надежда Анисимова.

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Аудиоспектакль — постановка, текст которой озвучен актерами, а выступить ее зрителями можно из любой точки мира. Но «Ленинградский» требует полного погружения. Проходя по залам и коридорам, изучая табло, панно и даже ячейки камер хранения, удается буквально прикоснуться к истории и вместе с персонажами погрузиться в размышления, на которые наталкивает романтика железных дорог.

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Фото: Бронислав Сурин (ИД «Гудок»)

«Понравился квест тем, что мы познаем прошлое, потому что реально нужно нам. Из прошлого состоит наше будущее, и без него мы никуда и никто. И рассказ именно об этом, что действительно, куда ты повернешь твой собственный путь, куда ты его ключом повернешь — туда ты и идешь», — поделилась зрительница спектакля Елена Бочарникова.

Фото: Бронислав Сурин (ИД «Гудок»)

А пока мамы гуляли по вокзалу, дети развлекались в железнодорожной игротеке — еще одном ноу-хау Ленинградского.

Чтобы женщины смогли полноценно погрузиться в культурную программу и отвлечься от повседневных обязанностей, для ребят подготовили развлекательную программу — игры с аниматорами, угощения и, конечно, подарки.

«Я не думаю, что мамы могут себе позволить в обычный, в обыденный день себе такое мероприятие, как пройти квест, на отвлеченную какую-то ситуацию немножко себя переориентировать. Потому что быт, он затягивает, быт он, скажем так, завлекает своей насыщенностью, и порой даже о себе забываешь, поэтому, я думаю, что сегодня такой прекрасный повод, чтобы немного отвлечься», — сказал начальник окружного управления социального развития № 20 Министерства социального развития Московской области Аветис Башикян.

Впереди у многодетных мам привычные заботы, зато в душе останутся воспоминания об интересном и теплом формате любимого праздника. А организаторы мероприятия планируют и дальше удивлять и устраивать такие акции. Посетить такой спектакль совсем несложно — достаточно иметь смартфон, наушники и немного свободного времени.

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