Аудиогиды для путешествий по Подмосковью появились в МТС Music
Путешествия по России стали еще интереснее. МТС Music и каршеринговый сервис BelkaCar запустили бесплатные цифровые аудиогиды. Один из них проходит из Москвы до Ясной Поляны в Тульской области, а уже осенью в коллекции появятся маршруты по побережью Черного моря.
Как рассказала руководитель МТС Music Ирина Муромская, сейчас пользователям доступны направления из Москвы и Сочи, но позже появятся и другие регионы.
«Сектор автотуризма в нашей стране динамично растет, и мы уверены, что наши туристические продукты будут востребованы, в том числе и семьями с детьми. Гиды МТС бесплатные, ими удобно пользоваться, и в наших планах расширение проекта на другие регионы», — отметила она.
На пути из Москвы в Ясную Поляну путешественники проедут через Серпухов, Алексин, Подольск, Чехов и Тулу. Они услышат около 40 рассказов о достопримечательностях, которые ценят локальные сообщества, и узнают много фактов об этих местах. Маршруты озвучивали автор проекта «Заброшенная Россия» Анна Короб и радиожурналист Георгий Хачатуров.
Послушать аудиогиды можно в мобильном приложении МТС Music. Для этого нужно авторизоваться по номеру телефона или войти в уже созданный аккаунт.
Как отметила директор по маркетингу BelkaCar Виктория Бородавченко, компания всегда стремится создать поездки комфортными, а повышенный интерес к аудиоконтенту стал поводом создать новый проект.
«Мы объединили усилия с МТС в рамках проекта по созданию „народных“ аудиогидов и популяризации достопримечательностей, ценимых локальными сообщества, и создали уникальные туристические автомаршруты по популярным направлениям», — отметила она.
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