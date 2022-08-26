Аудиогиды для путешествий по Подмосковью появились в МТС Music

Путешествия по России стали еще интереснее. МТС Music и каршеринговый сервис BelkaCar запустили бесплатные цифровые аудиогиды. Один из них проходит из Москвы до Ясной Поляны в Тульской области, а уже осенью в коллекции появятся маршруты по побережью Черного моря.

Как рассказала руководитель МТС Music Ирина Муромская, сейчас пользователям доступны направления из Москвы и Сочи, но позже появятся и другие регионы.

«Сектор автотуризма в нашей стране динамично растет, и мы уверены, что наши туристические продукты будут востребованы, в том числе и семьями с детьми. Гиды МТС бесплатные, ими удобно пользоваться, и в наших планах расширение проекта на другие регионы», — отметила она.

На пути из Москвы в Ясную Поляну путешественники проедут через Серпухов, Алексин, Подольск, Чехов и Тулу. Они услышат около 40 рассказов о достопримечательностях, которые ценят локальные сообщества, и узнают много фактов об этих местах. Маршруты озвучивали автор проекта «Заброшенная Россия» Анна Короб и радиожурналист Георгий Хачатуров.

Послушать аудиогиды можно в мобильном приложении МТС Music. Для этого нужно авторизоваться по номеру телефона или войти в уже созданный аккаунт.

Как отметила директор по маркетингу BelkaCar Виктория Бородавченко, компания всегда стремится создать поездки комфортными, а повышенный интерес к аудиоконтенту стал поводом создать новый проект.

«Мы объединили усилия с МТС в рамках проекта по созданию „народных“ аудиогидов и популяризации достопримечательностей, ценимых локальными сообщества, и создали уникальные туристические автомаршруты по популярным направлениям», — отметила она.

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