Аудиогид в Коломне попала в топ-3 по популярности среди экскурсий ЦППК | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 18:51 Поделиться Telegram

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Viber Аудиогид в Коломне попала в топ-3 по популярности среди экскурсий ЦППК

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Аудиогиды, которые выпустила ЦППК, становятся все популярнее у жителей Подмосковья и других российских регионов. С начала года познавательные годы прослушали порядка 205 тысяч человек. Больше всего аудиороликов было скачано в июле — 48 тысяч раз.

Самым популярным стал аудиогид о Владимире, у которого тысячелетняя история. Его прослушали более 29 тысяч раз. На втором месте оказалась Тула, там было 16 тысяч скачиваний. А третье почетное место заняла Коломна, более 12 тысяч.

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Сейчас в свободном доступе размещены сразу 46 экскурсий, которые рассказывают о Москве, о Подмосковье и соседних городах. Например, о Рязани, Туле, Калуге и других. ЦППК постоянно выпускает новые аудиогиды, начиная с 2016 года. Аудиоэкскурсии создаются при участии многих популярных тревел-журналистов, путешественников и музейных специалистов. Из повествования можно почерпнуть информацию о знаковых местах, важных исторических датах и событиях, которые связаны с местами, по которым в текущий момент путешествует пользователь.

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Скачать аудиогиды для прослушивания можно бесплатно, установив приложение izi.TRAVEL, а также в специальном разделе собственного туристического портала ЦППК.

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