Подмосковье 20 декабря 2023, 15:22 Аудио с новогодними поздравлениями от пассажиров запустят в автобусах «Мострансавто» АО "Мострансавто"

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Поздравления с Новым годом от пассажиров будут транслировать по аудио в автобусах «Мострансавто». Компания собрала 25 записей с добрыми пожеланиями от жителей и гостей Подмосковья.

Сообщения помогут создать атмосферу праздника в автобусах. Аудио с пожеланиями будут включать на всех маршрутах компании «Мострансавто» в период зимних каникул.

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Чаще всего в своих поздравлениях пассажиры желали удачи, счастья и благополучия в наступающем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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