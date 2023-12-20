20 декабря 2023, 15:22
Аудио с новогодними поздравлениями от пассажиров запустят в автобусах «Мострансавто»
Поздравления с Новым годом от пассажиров будут транслировать по аудио в автобусах «Мострансавто». Компания собрала 25 записей с добрыми пожеланиями от жителей и гостей Подмосковья.
Сообщения помогут создать атмосферу праздника в автобусах. Аудио с пожеланиями будут включать на всех маршрутах компании «Мострансавто» в период зимних каникул.
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Чаще всего в своих поздравлениях пассажиры желали удачи, счастья и благополучия в наступающем году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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