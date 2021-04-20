Аттракционы начали проверять перед летом в Подмосковье

В подмосковных парках культуры и отдыха, а также на площадках перед торговыми центрами региона начали проверять аттракционы. Рейды проводят перед началом летнего сезона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению правил безопасной эксплуатации аттракционов в Подмосковье проводятся круглогодично. В период активной эксплуатации проверка аттракционов проводится в усиленном режиме. Состоялись первые рейды перед летним сезоном. В результате выявлено 52 нарушения обязательных требований правил безопасной эксплуатации аттракционов», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

В рейдах участвуют сотрудники управления Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В парках культуры и отдыха, на открытых площадках в городских округах, в зданиях торгово-развлекательных комплексах и центрах Подмосковья сегодня зарегистрировано 463 единицы аттракционной техники. Фактически эксплуатируются порядка 450 аттракционов, из них 347 размещены в парках», — отметил министр.

Во время рейдов инспекторы проверяют регистрацию аттракционов, наличие технического осмотра и допуска к эксплуатации. Также проверяющие смотрят, как соблюдаются правила эксплуатации в процессе использования техники.

Больше всего аттракционов находится в Мытищах, Богородске, Орехово-Зуеве, Домодедове и Химках.