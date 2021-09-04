Аттракционы, концерты и выставка ретро-автомобилей. Жители Чехова отпраздновали День города

Подмосковный Чехов отметил день города — 67 лет. На праздничном мероприятии гости попробовали себя в кузнечном деле, кололи дрова, проходили квест и слушали этническую музыку в живом исполнении.

Главной площадкой праздника стал парк культуры и отдыха. Его открыли после реконструкции. Здесь и построили исторический лагерь.

Спортсмены округа на празднике организовали тренировки. А после угощали гостей бутербродом-рекордсменом. Его длина — символичные 67 метров. Также в парке открыли детскую площадку, мост через реку и тропинки.

Жители города остались довольны и новым парком, и праздничным мероприятием.

«Отлично, погода только не очень. А так здорово. Везде обошли, все классно, супер», «Здорово. Везде были, у машин были», — рассказали жители Чехова. В ответ на вопрос, как им новый парк, один из местных жителей ответил: «Круто».

В ближайшие две недели в парк появится долгожданный скейт-парк. А для самых юных жителей откроют двухэтажную карусель.

«Мы постарались сделать этот праздник абсолютно для всех категорий наших граждан. Приурочили открытие городского парка. За два месяца парк преобразился. Есть что здесь добавить. Не все работы завершены. У детей есть возможность проверить на своем опыте, какие работы мы организовали в этом году», — рассказал глава г. о. Чехова Григорий Артамонов.

На главной площади Чехова было шумно с самого утра. Здесь и выставка ретро-автомобилей, и аттракционы, и фуд-маркет, и концертные выступления. А завершится день лазерным шоу и салютом.