Подмосковье 19 мая 2023, 18:36 Аттестация ветеринаров прошла в Подмосковье Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В Мытищах прошла аттестация по организации ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения. Ее успешно прошли 17 ветеринаров Подмосковья.

«Свою квалификацию ветеринарные врачи подтверждают не реже одного раза в три года. В этот раз теоретическая часть аттестации была проведена в новом формате — в виде компьютерного тестирования», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

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Кроме того, специалисты продемонстрировали свои навыки на практике. Знания специалистов проверили представители министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и МВА имени Скрябина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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