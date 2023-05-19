19 мая 2023, 18:36
Аттестация ветеринаров прошла в Подмосковье
В Мытищах прошла аттестация по организации ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения. Ее успешно прошли 17 ветеринаров Подмосковья.
«Свою квалификацию ветеринарные врачи подтверждают не реже одного раза в три года. В этот раз теоретическая часть аттестации была проведена в новом формате — в виде компьютерного тестирования», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
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Кроме того, специалисты продемонстрировали свои навыки на практике. Знания специалистов проверили представители министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и МВА имени Скрябина.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.
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