Подмосковье 21 апреля 2023, 17:23 Аттестация для спасателей прошла в «Мособлпожспасе» ГКУ МО "Мособлпожспас

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На базе учебного центра ГКУ МО «Мособлпожспас» прошла аттестация спасателей. Ее прошли 33 сотрудника ведомства.

«Они проходили компьютерное тестирование по теории спасательного дела, решали задачи по пожарной тактике, демонстрировали членам комиссии умение оказывать первую помощь пострадавшему, спасать терпящего бедствие на воде», — сообщил начальник управления профессиональной подготовки и аттестации госучреждения Александр Кангиню.

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Также специалисты работали с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, а также на высоте при помощи альпинистского снаряжения. Большинство спасателей справились с экзаменом.

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