Подмосковье 24 ноября 2023, 13:55 Атмосферное давление в Подмосковье достигло рекордных показателей с 1973 года Фото: Ульянов А.И.

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Атмосферное давление в Подмосковье достигло рекордных показателей с 1973 года, сообщили в Минэкологии. Сегодня барометры опустились до 719,7 миллиметра ртутного столба, это соизмеримо с давлением на высоте 300 метров над уровнем моря.

Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, в такую погоду метеозависимым людям важно быть особенно внимательными.

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«При таком низком давлении ощущается нехватка кислорода, из-за чего вас может беспокоить сонливость и головокружение. Некоторые чувствительные к погодным изменениям люди могут даже терять сознание», — сказал он.

Людям, чье самочувствие зависит от погоды, сегодня не рекомендуют садиться за руль. Важно меньше двигаться и пить больше воды.

Жителям также напомнили об опасности раннего выхода на лед.

«Нам важно информировать жителей об опасностях со стороны природных и погодных явлений, хоть таковые в нашем регионе происходят достаточно редко. Однако лучше быть готовыми к ним, нежели ничего не знать», — добавил Тихон Фирсов.

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