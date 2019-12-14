Атмосфера и колорит древнего города. Места для праздничных гуляний появились в историческом центре Зарайска
В Зарайске благоустроили площадь вблизи старинных торговых рядов и прилегающую к ней улицу Красноармейская. Теперь в центре города каждые выходные будут проходить гуляния и концерты.
В 2018 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Подмосковья победили четыре проекта. Среди них — Зарайск с благоустройством площади вблизи старинных торговых рядов.
Телеканал «360» вместе с жителями увидел, как изменился исторический облик города. Чем больше людей наблюдают, тем объективнее оценка — это факт. Еще один факт — площадь Революции в далеком прошлом была Базарной. Здесь проводили ярмарки и гуляния. Вот и сейчас традиции возродили, теперь здесь песни, танцы и много еды.
«Эта улица очень преобразилась в этом году. Выложена новой плиткой. Поставлены скамейки. Раньше эта улица была… не важно! Задворками!» — сказал Андрей Богомазов, житель Зарайска.
Улица Красноармейская была проложена еще при Екатерине II и связывает ряд ценных исторических объектов: Торговую площадь — главный символ купеческого прошлого Зарайска; Гостиный двор — центр торговли 19 века; Троицкую церковь — один из старейших храмов города.
В 1774 году деревянная церковь сгорела, а на ее месте в 1776–1778 годах выстроили кирпичный храм, Реальное училище и водонапорную башню, сделав их доступными для показа. Генеральный план Екатериной был принят в 1778 году. Улице и площади уже более 200 лет.
Сейчас полностью отремонтировали Красноармейскую улицу, установили там качели, лавочки, урны. Также установили информационные стелы с кратким описанием пространства. Возле водонапорной башни установили детскую игровую площадку, удобные скамейки и столы для пинг-понга.
Стоит отметить, что площадь вместе с примыкающей к ней улицей после благоустройства не потеряли исторической ценности. Сохранилась и памятная надпись о деревянном остроге 16 века.
«Мы сделаем все, чтобы и жители города Зарайска и туристы, которые приедут, все гости — мы будем всех рады видеть! Мы готовы к Новому году. Я сегодня со всей семьей. Это моя дочь, жена. Мои друзья. Они пришли порадоваться вместе со мной этим открытиям! Этому чуду», — сказал Виктор Петрущенко, глава г. о. Зарайск.
Проект преображения исторического центра Зарайска победил на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды.
«Были направлены также деньги из бюджета субъекта. Программа Андрея Воробьева. Зарайск все-таки для нас город очень важный. И сегодня здесь создана инфраструктура. Это первый шаг. У нас рядом исторический объект. У нас современный подход, но все исторические объекты выдержаны», — сказал Михаил Хайкин, министр благоустройства Подмосковья.
Теперь на площади Зарайска каждые выходные будут проводить гуляния и концерты. И так — до Нового года. Еще здесь открывается рождественская ярмарка. Но вместе с благоустройством город, кажется, приобрел нечто большее — новую, добрую традицию для сотен семей.