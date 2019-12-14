Атмосфера и колорит древнего города. Места для праздничных гуляний появились в историческом центре Зарайска

В историческом центре одного из древнейших городов Подмосковья — Зарайска — возрождают ярмарки и гуляния. Около торговых рядов со времен купечества и старинной водонапорной башни вместо автомобильных дорог теперь — современные площадки для отдыха.

В Зарайске благоустроили площадь вблизи старинных торговых рядов и прилегающую к ней улицу Красноармейская. Теперь в центре города каждые выходные будут проходить гуляния и концерты.

В 2018 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Подмосковья победили четыре проекта. Среди них — Зарайск с благоустройством площади вблизи старинных торговых рядов.

Телеканал «360» вместе с жителями увидел, как изменился исторический облик города. Чем больше людей наблюдают, тем объективнее оценка — это факт. Еще один факт — площадь Революции в далеком прошлом была Базарной. Здесь проводили ярмарки и гуляния. Вот и сейчас традиции возродили, теперь здесь песни, танцы и много еды.

«Эта улица очень преобразилась в этом году. Выложена новой плиткой. Поставлены скамейки. Раньше эта улица была… не важно! Задворками!» — сказал Андрей Богомазов, житель Зарайска.

Источник фото: телеканал «360»

Улица Красноармейская была проложена еще при Екатерине II и связывает ряд ценных исторических объектов: Торговую площадь — главный символ купеческого прошлого Зарайска; Гостиный двор — центр торговли 19 века; Троицкую церковь — один из старейших храмов города.

В 1774 году деревянная церковь сгорела, а на ее месте в 1776–1778 годах выстроили кирпичный храм, Реальное училище и водонапорную башню, сделав их доступными для показа. Генеральный план Екатериной был принят в 1778 году. Улице и площади уже более 200 лет.

Сейчас полностью отремонтировали Красноармейскую улицу, установили там качели, лавочки, урны. Также установили информационные стелы с кратким описанием пространства. Возле водонапорной башни установили детскую игровую площадку, удобные скамейки и столы для пинг-понга.

Источник фото: телеканал «360»

Стоит отметить, что площадь вместе с примыкающей к ней улицей после благоустройства не потеряли исторической ценности. Сохранилась и памятная надпись о деревянном остроге 16 века.

«Мы сделаем все, чтобы и жители города Зарайска и туристы, которые приедут, все гости — мы будем всех рады видеть! Мы готовы к Новому году. Я сегодня со всей семьей. Это моя дочь, жена. Мои друзья. Они пришли порадоваться вместе со мной этим открытиям! Этому чуду», — сказал Виктор Петрущенко, глава г. о. Зарайск.

Проект преображения исторического центра Зарайска победил на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды.

Источник фото: телеканал «360»

«Были направлены также деньги из бюджета субъекта. Программа Андрея Воробьева. Зарайск все-таки для нас город очень важный. И сегодня здесь создана инфраструктура. Это первый шаг. У нас рядом исторический объект. У нас современный подход, но все исторические объекты выдержаны», — сказал Михаил Хайкин, министр благоустройства Подмосковья.

Теперь на площади Зарайска каждые выходные будут проводить гуляния и концерты. И так — до Нового года. Еще здесь открывается рождественская ярмарка. Но вместе с благоустройством город, кажется, приобрел нечто большее — новую, добрую традицию для сотен семей.