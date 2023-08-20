Подмосковье 20 августа 2023, 13:19 Атлеты из Люберец представили программу по сценическому экстриму на фестивале русской культуры в Балашихе Федерация стронгмена России

Читать 360tv в

Атлеты из Люберец, рекордсмены мира по силовым номерам Сергей Агаджанян и Сергей Чуприна выступили на фестивале отечественной культуры «Русское лето. ZаРоссию». Они представили для зрителей сложнейшие номера сценического экстрима.

Сергей Чуприна на глазах публики завязал гвозди в узел в форме сердечка, скрутил строительную арматуру и разломал пополам болт толщиной 30 сантиметров. Его коллега Сергей Агаджанян без труда смял сковороду на вытянутых руках и надул несколько медицинских грелок.

Федерация стронгмена России Федерация стронгмена России Федерация стронгмена России Федерация стронгмена России Федерация стронгмена России

Публика встретила выступление атлетов бурными овациями. В ответ силачи пожелали всем крепкого здоровья и посоветовали регулярно заниматься спортом и физкультурой.

Атлеты представляют международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира». Оно создано при участии президента России Владимира Путина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».