20 августа 2023, 13:19
Атлеты из Люберец представили программу по сценическому экстриму на фестивале русской культуры в Балашихе
Атлеты из Люберец, рекордсмены мира по силовым номерам Сергей Агаджанян и Сергей Чуприна выступили на фестивале отечественной культуры «Русское лето. ZаРоссию». Они представили для зрителей сложнейшие номера сценического экстрима.
Сергей Чуприна на глазах публики завязал гвозди в узел в форме сердечка, скрутил строительную арматуру и разломал пополам болт толщиной 30 сантиметров. Его коллега Сергей Агаджанян без труда смял сковороду на вытянутых руках и надул несколько медицинских грелок.
Публика встретила выступление атлетов бурными овациями. В ответ силачи пожелали всем крепкого здоровья и посоветовали регулярно заниматься спортом и физкультурой.
Атлеты представляют международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира». Оно создано при участии президента России Владимира Путина.
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