Подмосковье 08 декабря 2023, 14:49 Атлет Сергей Агаджанян из Подмосковья установил рекорд мира по удержанию тяжести Наталья Лымарь

Читать 360tv в

Спортсмен по прозвищу Русский Халк установил новый неофициальный мировой рекорд по удержанию тяжести. Достижение зафиксировали 8 декабря во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах.

Легендарный силач Сергей Агаджанян удерживал в тренажере Смита штангу весом 210 килограммов в течение 55 секунд. При этом атлет надул до разрыва две медицинские грелки.

Реклама

Идею рекорда разработал руководитель международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер. Нагрузка на спортсмена во время удержания штанги была необычайной. Из-за большого веса диафрагма буквально вдавливалась, не давая нормально дышать Русскому Халку, которому приходилось в этом состоянии надувать медицинские грелки.

«Удержание веса на плечах требует задержки дыхания с полной грудью воздуха для стабилизации позвоночника, а надувание грелки наоборот предполагает глубокое дыхание и максимально возможные выдохи. Это как стрельба во время бега на 100 метров — взаимоисключающие действия», — отметил сильнейший человек России 2022 года Давид Шамей.

Неофициальный рекорд Сергей посвятил Дню героев Отечества, который ежегодно празднуется 9 декабря.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам. Соответствующее решение было принято на фоне санкций, введенных против России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».