Подмосковье 25 августа 2023, 15:31 Атлет из Солнечногорска стал победителем 80-километрового марафона в Мурманской области Антон Нестеренко / «ВКонтакте»

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Спортсмен Антон Нестеренко из Солнечногорска стал победителем 80-километрового марафона Kildin Ultra Grand Escape 2023. Забег прошел на острове Кильдин в Баренцевом море 20 августа.

Участие в марафоне принимали 1000 человек. Они могли преодолеть дистанции от пяти до 80 километров. Также прошли детские забеги на один и три километра.

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Солнечногорский атлет победил в одной из сложнейших дистанций ультрамарафона. Маршрут предполагал набор высоты до 3200 метров. Антон Нестеренко преодолел его за восемь часов 39 минут и 35 секунд, заняв 1-е место.

Антон Нестеренко / «ВКонтакте»

«Житель Солнечногорска в очередной раз показал лучшие результаты, отправившись на соревнования в северную часть нашей страны — Мурманскую область. Несмотря на погодные условия и сложность дистанции, он стал первым. Поздравляю Антона и желаю новых побед впереди!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее спортсмен не раз становился победителем престижных стартов — Golden Ring Ultra Trail 100, Zuratkul Fest, ночного ультрамарафона Crazy Owl 50 Zavidovo, фестиваля «Золото Сенежа» и других.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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