Подмосковье 12 сентября 2023, 06:30 Атлет из Солнечногорска Антон Нестеренко стал победителем на дистанции 50 миль в фестивале Vottovaara Mountain Race Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Спортсмен из Солнечногорска Антон Нестеренко прибежал первым к финишу на дистанции 50 миль в трейлеровом фестивале Vottovaara Mountain Race 2023. Атлет преодолел путь за 6 часов 41 минуту и 35 секунд.

Забег прошел у скалы Воттоваара в Республике Карелия и объединил около 1,5 тысячи спортсменов. Для юных трейлраннеров организаторы подготовили старты Karelia Fun Run на один и Karelia Sprint три километра.

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«Антон Нестеренко продолжает подтверждать свой высокий уровень от соревнований к соревнованиям. На этот раз он успешно преодолел дистанцию в 50 миль в Республике Карелия и продемонстрировал высочайший уровень подготовки. Поздравляю нашего спортсмена и желаю новых успехов!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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