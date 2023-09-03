Подмосковье 03 сентября 2023, 19:48 Атлет из Люберец Сергей Агаджанян установил новый рекорд по сценическому экстриму Фото Станислава Свечникова

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Атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» и рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил невероятно сложный рекорд по сценическому экстриму. В честь 400-летнего юбилея Люберец в Наташинском парке силач надул 10 медицинских грелок и скрутил 13 сковородок за 400 секунд.

«Еще никто ранее не разрушал такое количество предметов подряд с учетом установленного лимита времени, особенно медицинских грелок, которые не имеют определенного времени разрыва при надувании. То, что сделал Сергей, — впечатляюще даже для маститых профессионалов!» — подчеркнул амбассадор движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Шивляков.

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Чтобы попасть в лимит времени, Агаджанян приложил огромные усилия, что добавило дополнительной травмоопасности и зрелищности номеру. Международная федерация стронгмена подтвердила факт рекорда.

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